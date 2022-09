adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Dienstagvormittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel adidas 138,26 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,4 Prozent auf 137,24 EUR. Kurzfristig markierte die adidas-Aktie bei 137,94 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 137,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.035 adidas-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2021 auf bis zu 300,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 54,29 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 132,32 EUR am 16.09.2022. Mit einem Kursverlust von 3,72 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 208,93 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 04.08.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,88 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.596,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.077,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 09.11.2022 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 08.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von adidas.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

