adidas Aktie News: adidas am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von adidas gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,9 Prozent auf 218,30 EUR abwärts.

Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 3,9 Prozent auf 218,30 EUR ab. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 217,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 221,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 394.096 adidas-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 9,79 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2023 bei 154,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,37 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 230,08 EUR je adidas-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 31.07.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,06 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,82 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte adidas am 29.10.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,52 EUR fest.

