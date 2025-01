adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit Abschlägen

So bewegt sich adidas

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 255,30 EUR.

Die adidas-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 255,30 EUR. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 255,30 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 259,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 183.398 adidas-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2025 auf bis zu 262,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 2,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.02.2024 bei 160,20 EUR. Mit Abgaben von 37,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,49 EUR je adidas-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 254,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 29.10.2024. In Sachen EPS wurden 2,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 1,45 EUR je Aktie eingenommen. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 05.03.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,16 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

