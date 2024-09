adidas Aktie News: adidas reagiert am Montagnachmittag positiv

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von adidas gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von adidas legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 218,30 EUR.

Die adidas-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 218,30 EUR. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 220,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 217,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 80.960 Stück.

Bei 242,00 EUR markierte der Titel am 31.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,86 Prozent hinzugewinnen. Am 06.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 154,64 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,37 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 230,08 EUR.

adidas ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,06 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5,82 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5,34 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2024 3,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

