adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von adidas. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 216,80 EUR zu.

Das Papier von adidas konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 216,80 EUR. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 218,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 216,00 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 88.593 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (243,90 EUR) erklomm das Papier am 30.09.2024. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 11,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 01.02.2024 auf bis zu 160,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,11 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,43 EUR je adidas-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 239,50 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte adidas am 31.07.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,47 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,82 Mrd. EUR – ein Plus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5,34 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von adidas rechnen Experten am 29.10.2025.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

