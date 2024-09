adidas Aktie News: adidas tendiert am Nachmittag nordwärts

So bewegt sich adidas

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 238,00 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 238,00 EUR. Die adidas-Aktie legte bis auf 239,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 235,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 185.871 adidas-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2024 bei 242,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 154,64 EUR am 06.10.2023. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 53,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,35 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 0,700 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 230,08 EUR je adidas-Aktie an.

Am 31.07.2024 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,06 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 5,82 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,52 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

