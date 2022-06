adidas Aktie News: adidas am Nachmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel adidas 168,52 EUR

Das Papier von adidas befand sich um 30.06.2022 16:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 166,50 EUR ab. Die adidas-Aktie sank bis auf 165,16 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 167,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 418.028 adidas-Aktien.

Am 05.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 336,25 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 160,26 EUR. Dieser Wert wurde am 16.06.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 3,89 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 266,07 EUR.

Am 06.05.2022 hat adidas die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,60 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.302,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.268,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 04.08.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 11,19 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

