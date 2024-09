adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

So entwickelt sich adidas

Die Aktie von adidas zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die adidas-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 240,30 EUR.

Die adidas-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 240,30 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 240,50 EUR zu. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 238,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 239,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 17.266 adidas-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2024 bei 242,00 EUR. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 0,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 154,64 EUR ab. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 35,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,35 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 230,08 EUR an.

Am 31.07.2024 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,06 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,97 Prozent auf 5,82 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,53 EUR je adidas-Aktie.

