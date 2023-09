Adobe gibt nach Quartalszahlen nach - Neue Einstiegschancen?

Admirals

Adobe ist ein Softwareunternehmen mit Sitz in Delaware (USA) und wurde 1982 gegründet. Adobe wird den meisten Anlegern nicht nur wegen des PDF-Readers ein Begriff sein. Daneben ist Adobe auch für das Programm Photoshop bekannt. Der Nettoumsatz von Adobe verteilt sich im Wesentlichen auf zwei Produktkategorien: Software für digitale Medien mit einem Anteil von 72,9 Prozent und Software für Online-Marketing mit einem Anteil von 25,1 Prozent. Dabei wird der größte Anteil des Umsatzes über Abonnements erzielt. Geografisch stellen die USA mit einem Anteil von 52,3 Prozent den größten Absatzmarkt dar. Dahinter folgen Europa, Afrika und der Nahe Osten mit 26,1 Prozent und Asien/ Pazifik mit 15,7 Prozent.



Das Kernprodukt von Adobe ist die Adobe Creative Cloud (Adobe CC), ein sogenanntes Abo-Bundle: Man bezahlt monatlich und hat Zugriff auf (fast) die gesamte Adobe Software wie beispielsweise Photoshop CC und Illustrator CC.



Adobe konnte in den vergangenen Monaten ebenfalls vom Hype um die künstliche Intelligenz profitieren. So sprach Jim Cramer von CNBC zuletzt davon, dass Adobe derzeit das beste Angebot an künstlicher Intelligenz unter den Softwareunternehmen habe. Anfang des Jahres hat Adobe ein generatives KI-Tool namens Firefly auf den Markt gebracht, das es den Nutzern ermöglicht, Bilder einfach durch Eingabebefehle zu bearbeiten. Cramer sagte, er glaube, dass die Einführung von Firefly erfolgreich gewesen sei und Adobe eine starke Position im aufkeimenden KI-Zyklus verschafft habe. Dementsprechend legte die Aktie seit Jahresbeginn auch von rund 320 USD auf 570 USD zu und gehört damit zu den großen Gewinnern des laufenden Jahres. In der vergangenen Woche sorgten dann aber frische Quartalszahlen für einen kleinen Rücksetzer bei der Aktie.

Übergeordnete technische Ausgangslage

Adobe legte ab 2019 kontinuierlich zu und erreichte im November 2021 ein Allzeithoch bei 700 USD. In der Folge kam die Aktie auch aufgrund der allgemeinen Schwäche im Tech-Sektor unter Druck und fiel bis auf 275 USD zurück. Aus heutiger Sicht bot sich den Anlegern hier ein vielversprechendes Einstiegsniveau, da die Aktie in den vergangenen Monaten mit dem Hype um die Künstliche Intelligenz wieder dynamisch zulegen konnte. Dabei markierte die Aktie zuletzt bei 570 USD ein neues Bewegungshoch.

Ausblick

Mit den am vergangenen Donnerstag vorgelegten Quartalszahlen kam die Aktie allerdings etwas unter Druck und verzeichnete eine untergeordnete Konsolidierung. Dabei fiel die Aktie bis auf 523 USD bzw. bis an die 50er-EMA (rot) zurück.



Dabei konnte der Softwarekonzern mit seinen Zahlen positiv überraschen. So konnte Adobe im dritten Quartal seinen Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 1,1 Milliarden Dollar auf 1,4 Milliarden USD steigern. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,09 USD und lag damit ebenfalls über den Konsensschätzungen von 3,98 USD. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 4,89 Milliarden US-Dollar und lag damit ebenfalls leicht über den Prognosen. Anleger störten sich allerdings am Ausblick. Hier lagen die Erwartungen etwas höher und da an den Börsen die Zukunft einen höheren Stellenwert hat als die Vergangenheit, nahmen Anleger vorerst Gewinne mit.



Nachdem Adobe zwischen dem 11. Mai und dem 16. Juni einen Sprung um rund 175 USD bzw. um 55 Prozent verzeichnete, nahm die Dynamik auf der Oberseite zwar etwas ab, neue Hochs konnten aber dennoch regelmäßig etabliert werden. Dabei notierte Adobe in der Spitze bei 570 USD. Durch den untergeordneten Rücksetzer erfolgte zunächst ein Test der 50er-EMA und der temporären Aufwärtstrendlinie. Aktuell deutet sich eine Bestätigung dieses Unterstützungsniveaus an. Sollte Adobe hierunter zurückfallen, befindet sich zwischen 514 USD und 505 USD ein weiteres wichtiges Unterstützungsniveau. Erst hierunter müsste aus technischer Sicht mit weiteren Abgaben bis an die 100er-EMA (gelb) und die Marke bei 473 USD gerechnet werden. Hieraus würden sich für Anleger dann vergünstigte Einstiegschancen für Long-Positionen unter einem verbesserten Chance-Risiko-Verhältnis ergeben.



Gelingt Adobe hingegen direkt der Sprung über den Widerstand bei 570 USD, ist der Weg aus technischer Sicht bis an die Marken bei 600 USD und 630 USD frei, sodass im Zuge neuer Hochs ebenfalls Long-Einstiege gesucht und gehandelt werden können.

Unterstützungen Widerstände 523 570 514 600 505 630 473 675 440 700

Fundamentaldaten

Adobe verzeichnete in den letzten Jahren einen kontinuierlichen Umsatzanstieg von über zehn Prozent pro anno. Experten erwarten, dass der Umsatz auch in den kommenden Jahren aufgrund der Aufstellung im Bereich “Künstliche Intelligenz” kräftig zulegen wird. Dabei erwirtschaftet Adobe bei hohen Margen regelmäßig einen hohen Free Cash-Flow. Aufgrund der Alleinstellungsmerkmale im Produktportfolio dürfte sich hieran auch in den kommenden Jahren nichts ändern.



Mit einem 2023er KGV von 45,2x ist Adobe im historischen Vergleich aktuell fair bewertet. Die besten Einstiegschancen liegen allerdings hinter den Anlegern. Bei einem konstant hohen Wachstum sollten sich Anleger aber nicht allein von der aktuellen Bewertung abschrecken lassen.



2021 2022 2023 2024 2025 Umsatz 1 15.785 17.606 19.378 21.719 24.468 Umsatzrendite 46,0% 45,1% 45,7% 45,7% 46,1% Nettoergebnis 1 4.822 4.756 5.375 6.050 7.044 Gewinn pro Aktie 10,0 10,1 11,7 13,2 15,6 Free Cash Flow 1 6.893 7.396 7.782 8.801 10.194 FCF-Marge 43,7% 42,0% 40,2% 40,5% 41,7% Dividende pro Aktie - - - - - Dividendenrendite - - - - - KGV 67,1x 33,8x 45,2x 40,1x 33,8x

1

Angaben in Millionen USD

Die nächsten Quartalszahlen:

14.12.2023 Q4 2023 Ergebnisveröffentlichung

14.03.2024 Q1 2024 Ergebnisveröffentlichung

Marktimpulse 21. September 2023:

14:30 Uhr USA Erstanträge Arbeitslosenunterstützung

14:30 Uhr USA Philly-Fed-Herstellungsindex

16:00 Uhr

USA

Verkäufe bestehender Häuser (Monat)

Zum Admirals Forexkalender

