Aduro Clean Technologies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
Aduro Clean Technologies hat sich am 15.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,20 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,100 CAD erwirtschaftet worden.
Aduro Clean Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 33,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
