Änderungen & Termine

Wichtige gesetzliche Änderungen und Termine, die den März prägen. Was man ab März 2025 unbedingt wissen sollte, hier im Überblick.

• Solar-Spitzengesetz regelt die Einspeisung von Solarstrom ins Netz neu

• Erhöhung der Beiträge für Rentner in der Krankenversicherung

• Direktzug quer durch Deutschland



Solar-Spitzengesetz: Änderungen für Photovoltaikanlagen

Für Betreiber neuer Photovoltaikanlagen gibt es ab März 2025 eine wichtige Änderung: Das sogenannte Solar-Spitzengesetz regelt die Einspeisung von Solarstrom ins Netz neu. Ziel ist es, Netzüberlastungen zu vermeiden, indem Spitzenlasten reduziert und Anreize für Eigenverbrauch geschaffen werden. Betreiber kleinerer Anlagen könnten davon besonders profitieren.

Rentenanpassung: Weniger Rente für bestimmte Gruppen

Rentner in der Krankenversicherung der Rentner (KVdR) zahlen grundsätzlich Beiträge zur Krankenversicherung, die zur Hälfte von der Deutschen Rentenversicherung (DRV) übernommen werden. Nun folgt eine Erhöhung der Beiträge um 0,8 Punkte auf 2,5 Prozent. Während Arbeitnehmer die höheren Beiträge bereits seit Januar 2025 zahlen, wirken sich die Änderungen bei Rentnern erst ab März 2025 aus. Die Deutsche Rentenversicherung wird die höheren Krankenversicherungsbeiträge rückwirkend einbehalten, sodass sich die Rentenauszahlung entsprechend verringert.

Direktzug quer durch Deutschland

Ab dem 8. März startet die Deutsche Bahn mit einem zusätzlichen Direktzug zwischen Rostock über Berlin, Leipzig und Frankfurt nach Stuttgart beziehungsweise München. Der ICE startet in München und fährt rund 10 Stunden später in Rostock ein.

Beginn der Sommerzeit

Am letzten Sonntag im März wird in Deutschland die Zeit von Winter- auf Sommerzeit umgestellt. In der Nacht von Samstag, dem 29. März, auf Sonntag, den 30. März, wird die Uhrzeit damit von 02:00 Uhr auf 03:00 vorgestellt.

