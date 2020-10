TUI-Mitarbeiter wählen zwei neue Vertreter in den Aufsichtsrat

Aktien in diesem Artikel TUI 3,19 EUR

-0,47% Charts

News

Analysen

Wie TUI mitteilte, wurden bei der turnusmäßigen Wahl Tanja Viehl und Mark Muratovic von den Mitarbeitern in das Kontrollgremium gewählt, in dem zehn Arbeitnehmervertreter sitzen. Die Änderungen treten mit dem Ende der nächsten Hauptversammlung in Kraft, die voraussichtlich am 9. Februar 2021 stattfindet.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: TUI