AFC Energy Aktie News: Anleger schicken AFC Energy am Montagnachmittag ins Plus

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 0,099 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die AFC Energy-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 15:38 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 0,099 EUR. Die AFC Energy-Aktie legte bis auf 0,105 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bisher wurden via Tradegate 216.285 AFC Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,305 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.06.2024 erreicht. Gewinne von 207,576 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.04.2025 auf bis zu 0,061 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,485 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte AFC Energy am 24.07.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,016 GBP je AFC Energy-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie