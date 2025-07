AFC Energy Aktie News: AFC Energy verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AFC Energy. Das Papier von AFC Energy gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,6 Prozent auf 0,178 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die AFC Energy-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:06 Uhr mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 0,178 EUR. Der Kurs der AFC Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,170 EUR nach. Bei 0,184 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 300.581 AFC Energy-Aktien.

Bei 0,220 EUR erreichte der Titel am 16.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,176 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,061 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AFC Energy-Aktie 65,825 Prozent sinken.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von AFC Energy rechnen Experten am 23.07.2026.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie