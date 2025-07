AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AFC Energy zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 2,5 Prozent auf 0,113 EUR.

Im BMN-Handel gewannen die AFC Energy-Papiere um 11:43 Uhr 2,5 Prozent. Die AFC Energy-Aktie legte bis auf 0,114 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 0,111 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Zuletzt wurden via BMN 125 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,215 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 47,256 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,060 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 47,090 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der AFC Energy-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

