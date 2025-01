AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AFC Energy gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AFC Energy-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 4,0 Prozent auf 0,115 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 4,0 Prozent auf 0,115 EUR. Zwischenzeitlich weitete die AFC Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,115 EUR aus. Bei 0,117 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Am 31.05.2024 markierte das Papier bei 0,304 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 62,171 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,075 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 53,333 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für AFC Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 GBP ausgeschüttet werden.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte AFC Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026.

Laut Analysten dürfte AFC Energy im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,023 GBP einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie