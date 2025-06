AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

AFC Energy im Fokus

Die Aktie von AFC Energy gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von AFC Energy konnte zuletzt klettern und stieg im BMN-Handel um 0,4 Prozent auf 0,150 EUR.

Die AFC Energy-Aktie notierte im BMN-Handel um 11:44 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 0,150 EUR. In der Spitze gewann die AFC Energy-Aktie bis auf 0,150 EUR. Bei 0,144 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Zuletzt wechselten via BMN 79.999 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Am 11.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,248 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 39,516 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,060 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 150,000 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte AFC Energy am 24.07.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte AFC Energy die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

2025 dürfte AFC Energy einen Verlust von -0,016 GBP verbuchen, davon gehen Experten aus.

