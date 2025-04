AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Nachmittag fester

Kurs der AFC Energy

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,6 Prozent auf 0,070 EUR.

Die AFC Energy-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 15:55 Uhr in Grün und gewann 4,6 Prozent auf 0,070 EUR. Bei 0,071 EUR markierte die AFC Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,071 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 3.053 AFC Energy-Aktien.

Bei einem Wert von 0,300 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 327,960 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 0,064 EUR. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 9,130 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte AFC Energy Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte AFC Energy möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

2025 dürfte AFC Energy einen Verlust von -0,016 GBP verbuchen, davon gehen Experten aus.

