AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittag mit sattem Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AFC Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 15,1 Prozent auf 0,138 EUR.

Um 12:00 Uhr sprang die AFC Energy-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 15,1 Prozent auf 0,138 EUR zu. Die AFC Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,138 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,130 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 23.000 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,300 EUR) erklomm das Papier am 01.06.2024. Mit einem Zuwachs von 118,023 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (0,064 EUR). Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 116,013 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

AFC Energy wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

In der AFC Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,016 GBP je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

