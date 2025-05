AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag im Minusbereich

Um 18 Uhr live: Auftakt zum Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis

AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Heute im Fokus

Aktien von RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & Co. springen an: Deutschland für Trumps Plan für höhere Militärausgaben. Foot Locker: Dick’s wohl kurz vor der Übernahme. Commerzbank-Aktie stabil: Sozialplan für Stellenabbau vereinbart. China pausiert einige Vergeltungsmaßnahmen gegen US-Firmen. Ceconomy verbessert Profitabilität - Umsatz schwächer. thyssenkrupp nucera hält an Prognose fest.