AFC Energy Aktie News: AFC Energy verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

Die Aktie von AFC Energy gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die AFC Energy-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 0,106 EUR ab.

Das Papier von AFC Energy gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 11:39 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 0,106 EUR abwärts. In der Spitze büßte die AFC Energy-Aktie bis auf 0,105 EUR ein. Bei 0,105 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 36.723 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Am 31.05.2024 markierte das Papier bei 0,305 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Kursplus von 186,723 Prozent wieder erreichen. Am 18.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,073 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 31,356 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für AFC Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 GBP belaufen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können AFC Energy-Anleger Experten zufolge am 04.03.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass AFC Energy im Jahr 2024 -0,023 GBP je Aktie Verlust verbuchen wird.

