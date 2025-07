AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AFC Energy gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AFC Energy-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,5 Prozent bei 0,124 EUR.

Die AFC Energy-Aktie musste um 09:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 4,5 Prozent auf 0,124 EUR abwärts. In der Spitze fiel die AFC Energy-Aktie bis auf 0,120 EUR. Bei 0,120 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 8.000 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 0,212 EUR markierte der Titel am 17.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 70,290 Prozent über dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,064 EUR. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,712 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Redaktion finanzen.net

