AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Mittag schwächer

Die Aktie von AFC Energy gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die AFC Energy-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 0,128 EUR.

Das Papier von AFC Energy gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:02 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 0,128 EUR abwärts. Im Tief verlor die AFC Energy-Aktie bis auf 0,127 EUR. Bei 0,133 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 251.494 AFC Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 0,214 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 66,927 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 23.04.2025 Kursverluste bis auf 0,061 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,496 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AFC Energy wird am 04.03.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der AFC Energy-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

