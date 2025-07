AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Freitagnachmittag im Ausverkauf

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 6,0 Prozent auf 0,125 EUR abwärts.

Um 15:58 Uhr ging es für die AFC Energy-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 6,0 Prozent auf 0,125 EUR. Das bisherige Tagestief markierte AFC Energy-Aktie bei 0,125 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,129 EUR. Der Tagesumsatz der AFC Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 14.000 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,212 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2025 erreicht. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 41,087 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,064 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 48,876 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

