AFC Energy Aktie News: AFC Energy macht am Freitagmittag Boden gut

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von AFC Energy. Zuletzt konnte die Aktie von AFC Energy zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,4 Prozent auf 0,189 EUR.

Um 11:54 Uhr stieg die AFC Energy-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 0,189 EUR. Die AFC Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,189 EUR an. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,188 EUR. Bisher wurden via Tradegate 18.125 AFC Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 0,235 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.06.2024). Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 24,206 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,061 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AFC Energy-Aktie 67,744 Prozent sinken.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte AFC Energy am 24.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von AFC Energy rechnen Experten am 23.07.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,016 GBP je AFC Energy-Aktie in den Büchern stehen.

