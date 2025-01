AFC Energy Aktie News: AFC Energy reagiert am Vormittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AFC Energy gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von AFC Energy konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 0,112 EUR.

Die Aktie legte um 09:13 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 0,112 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,112 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,112 EUR. Von der AFC Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.900 Stück gehandelt.

Am 31.05.2024 markierte das Papier bei 0,305 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 63,218 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,073 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 34,911 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 GBP. Im Vorjahr erhielten AFC Energy-Aktionäre 0,000 GBP je Wertpapier.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2025 terminiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2026 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass AFC Energy 2024 einen Verlust in Höhe von -0,023 GBP je Aktie ausweisen dürften.

