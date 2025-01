AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Freitagnachmittag freundlich

So entwickelt sich AFC Energy

Die Aktie von AFC Energy gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die AFC Energy-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 0,110 EUR.

Die AFC Energy-Aktie notierte im BMN-Handel um 15:43 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 0,110 EUR. Die AFC Energy-Aktie legte bis auf 0,111 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,105 EUR. Bisher wurden via BMN 9.200 AFC Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,304 EUR erreichte der Titel am 01.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 176,364 Prozent Plus fehlen der AFC Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,075 EUR. Mit Abgaben von 31,818 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 GBP, nach 0,000 GBP im Jahr 2023.

Am 26.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,023 GBP je AFC Energy-Aktie.

