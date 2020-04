Bayer übertrifft im ersten Quartal trotz Corona-Krise die Erwartungen

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Asiens Börsen im Plus -- Deutsche Bank erwartet im ersten Quartal Gewinn -- Offenbar Spitzengespräch zu Lufthansa-Rettung geplant -- Boeing bläst Embraer-Übernahme ab -- Daimler, Bayer im Fokus

VW peilt Wiederbeginn der Autoproduktion in Mexiko am 18. Mai an. Volkswirte: Corona-Krise stellt alles in den Schatten. Facebook greift Aufsteiger Zoom mit Videokonferenz-Angebot an. Axel Springer-Vorstand verzichtet in Corona-Krise auf Teil des Gehalts. Europas Großkonzerne streichen reihenweise die Dividende.