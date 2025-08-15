AgriFORCE Growing Systems veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
AgriFORCE Growing Systems lud am 14.08.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete.
AgriFORCE Growing Systems vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,07 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -9,000 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat AgriFORCE Growing Systems 0,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1025,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
