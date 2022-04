Airbnb Aktie News: Airbnb präsentiert sich am Mittag stärker

Aktien in diesem Artikel Airbnb 155,76 EUR

Die Aktie legte um 13:12 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 157,54 EUR zu. Der Kurs der Airbnb-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 157,54 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 157,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 273 Airbnb-Aktien.

Bei 187,34 EUR erreichte der Titel am 17.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 18,92 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 106,54 EUR am 20.05.2021. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 32,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Airbnb ließ sich am 15.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,08 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -11,24 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Mit einem Umsatz von 859,26 Millionen USD, gegenüber 1,53 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 43,92 Prozent präsentiert.

Mit der Q4 2021-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 15.02.2022 gerechnet. Am 12.05.2022 wird Airbnb schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2022 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 2,01 USD je Aktie aus.

