Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Airbnb-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 126,05 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Airbnb-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 126,05 USD. Zwischenzeitlich stieg die Airbnb-Aktie sogar auf 126,27 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 125,43 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 59.482 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 170,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbnb-Aktie somit 25,89 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.08.2024 bei 110,40 USD. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 14,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbnb 0,000 USD aus.

Airbnb ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,87 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,75 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 2,48 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,12 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

