Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 117,62 USD.

Die Airbnb-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 117,62 USD. Die Airbnb-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 117,81 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 116,50 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 146.092 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,09 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.08.2024 Kursverluste bis auf 110,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Airbnb ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,87 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbnb ein EPS von 1,02 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 2,75 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,48 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,63 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Airbnb am 30.10.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,17 USD je Airbnb-Aktie.

