Airbnb Aktie News: Airbnb steigt am Mittwochvormittag stark

Das Papier von Airbnb konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,9 Prozent auf 145,00 EUR. In der Spitze legte die Airbnb-Aktie bis auf 145,00 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 145,00 EUR. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52 Stück gehandelt.

Am 17.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 187,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 22,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.05.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 106,54 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 36,10 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbnb am 15.02.2022. Airbnb hat ein EPS von 0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -11,24 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.532,20 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 78,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 859,26 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 11.08.2022 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2023-Ergebnisse wird von Experten am 11.05.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 2,06 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

