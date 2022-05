Airbnb Aktie News: Airbnb am Donnerstagnachmittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Airbnb 138,20 EUR

Um 05.05.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 139,02 EUR. In der Spitze gewann die Airbnb-Aktie bis auf 147,48 EUR. Mit einem Wert von 147,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2.346 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 187,34 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbnb-Aktie somit 25,79 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.05.2021 bei 106,54 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 03.05.2022 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -11,24 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 75,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.508,94 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 859,26 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Airbnb am 11.08.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2023-Ergebnisse wird von Experten am 11.05.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,57 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

