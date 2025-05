Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag freundlich

So bewegt sich Airbnb

Die Aktie von Airbnb zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Airbnb-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 126,25 USD zu.

Das Papier von Airbnb legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 126,25 USD. Die Airbnb-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 126,41 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 123,43 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 160.045 Airbnb-Aktien.

Bei einem Wert von 165,45 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.05.2024). Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 23,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 99,89 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 20,88 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Airbnb-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Airbnb gewährte am 01.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Airbnb hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,55 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,27 Mrd. USD – ein Plus von 2,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 2,22 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Airbnb am 06.08.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Airbnb rechnen Experten am 13.05.2026.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,25 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

