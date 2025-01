Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb zieht am Nachmittag an

Blick auf Airbnb-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Airbnb. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 137,71 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 137,71 USD. Bei 138,10 USD markierte die Airbnb-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 137,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 136.499 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 170,09 USD. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Gewinne von 23,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 110,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 19,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbnb am 07.11.2024. Das EPS wurde auf 2,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,83 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 3,73 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,86 Prozent gesteigert.

Am 18.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2024 3,98 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Freitagshandels Gewinne

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag mit Kursplus

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels kaum verändert