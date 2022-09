Airbnb Aktie News: Airbnb legt am Mittag zu

Aktien in diesem Artikel Airbnb 117,16 EUR

Das Papier von Airbnb konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 115,48 EUR. Kurzfristig markierte die Airbnb-Aktie bei 115,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 115,48 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3 Airbnb-Aktien.

Am 17.11.2021 markierte das Papier bei 187,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,36 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.06.2022 bei 83,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 38,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 02.08.2022 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Airbnb 2.104,11 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 57,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.335,20 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 03.11.2022 gerechnet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,18 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

