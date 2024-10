Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbnb. Im NASDAQ-Handel gewannen die Airbnb-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 130,53 USD. Die Airbnb-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 130,80 USD aus. Mit einem Wert von 129,24 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 107.524 Airbnb-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.03.2024 auf bis zu 170,09 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,31 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 110,40 USD. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 15,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Airbnb-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Airbnb ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,87 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,02 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,75 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,48 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Airbnb am 30.10.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 4,12 USD in den Büchern stehen haben wird.

