Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Airbnb

So bewegt sich Airbnb

Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbnb-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 130,30 USD abwärts.

Die Airbnb-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 130,30 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Airbnb-Aktie ging bis auf 130,30 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 131,20 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 79.000 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,09 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,54 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 08.08.2024 auf bis zu 110,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Airbnb-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 07.11.2024 vor. Es stand ein EPS von 2,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb noch ein Gewinn pro Aktie von 6,83 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3,73 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,40 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2025 terminiert.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,99 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Freitagshandels Gewinne

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag mit Kursplus

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels kaum verändert