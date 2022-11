Airbnb Aktie News: Airbnb gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Airbnb 97,39 EUR

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 95,91 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbnb-Aktie bei 95,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 95,92 EUR. Bisher wurden heute 165 Airbnb-Aktien gehandelt.

Am 17.11.2021 markierte das Papier bei 187,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,80 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.06.2022 bei 83,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbnb-Aktie 14,86 Prozent sinken.

Am 01.11.2022 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.884,41 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 2.237,43 USD eingefahren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 23.02.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 2,58 USD je Airbnb-Aktie.

