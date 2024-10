Airbnb im Fokus

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

09.10.24 16:09 Uhr

Die Aktie von Airbnb zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 133,30 USD.

Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 133,30 USD. Die Airbnb-Aktie legte bis auf 134,35 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 133,40 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 120.667 Airbnb-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 170,09 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 27,60 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 110,40 USD erreichte der Anteilsschein am 08.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 17,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Airbnb-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 06.08.2024 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,63 Prozent auf 2,75 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,48 Mrd. USD in den Büchern gestanden. Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 4,12 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie Nach NFT-Boom: Bringt NFT-Lending frisches Geld in den abflauenden NFT-Handel? Schwacher Handel: NASDAQ 100 nachmittags in der Verlustzone Verluste in New York: NASDAQ 100 verbucht mittags Verluste

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com