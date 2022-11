Airbnb Aktie News: Airbnb am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Airbnb 95,47 EUR

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 95,10 EUR. In der Spitze büßte die Airbnb-Aktie bis auf 95,10 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 95,10 EUR. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 187,34 EUR erreichte der Titel am 17.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 49,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.06.2022 bei 83,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Am 01.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,22 USD je Aktie generiert. Airbnb hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.884,41 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.237,43 USD erwirtschaftet worden waren.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 23.02.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,58 USD je Aktie.

