Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb legt am Mittwochnachmittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Airbnb. Zuletzt sprang die Airbnb-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 149,97 USD zu.

Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 149,97 USD. In der Spitze legte die Airbnb-Aktie bis auf 150,27 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 150,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 156.800 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 170,09 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 28.10.2023 Kursverluste bis auf 113,24 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 08.05.2024 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,41 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,82 Prozent auf 2,14 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,53 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

