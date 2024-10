Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Mittwochnachmittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbnb zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 135,15 USD zu.

Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 135,15 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbnb-Aktie bei 137,29 USD. Mit einem Wert von 134,73 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 202.874 Aktien.

Am 22.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 170,09 USD ein 52-Wochen-Hoch. 25,85 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 110,40 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 22,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Airbnb-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbnb am 06.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,75 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 2,48 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 30.10.2024 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,12 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

