Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Die Aktie von Airbnb zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 149,61 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 149,61 USD zu. Kurzfristig markierte die Airbnb-Aktie bei 149,93 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 148,17 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 80.627 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 170,09 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 12,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 28.10.2023 Kursverluste bis auf 113,24 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Airbnb-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 08.05.2024 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,14 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,53 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

