Airbnb Aktie News: Airbnb verliert am Montagvormittag

Die Airbnb-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 20.06.2022 09:22:00 Uhr um 4,2 Prozent auf 92,80 EUR ab. Die Airbnb-Aktie sank bis auf 92,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 92,80 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 3 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (185,00 EUR) erklomm das Papier am 17.11.2021. 49,84 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,67 EUR am 16.06.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 4,66 Prozent wieder erreichen.

Am 03.05.2022 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Airbnb hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -1,95 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 1.508,94 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 886,94 USD umgesetzt.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 11.08.2022 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 2,41 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

