Airbnb Aktie News: Airbnb am Dienstagvormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Airbnb 80,60 EUR

-0,49% Charts

News

Analysen

Die Airbnb-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 80,16 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Airbnb-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 80,16 EUR aus. Bei 80,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 25 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.02.2022 bei 168,62 EUR. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 52,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2022 bei 80,16 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 0,00 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Airbnb ließ sich am 01.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.884,41 USD umgesetzt, gegenüber 2.237,43 USD im Vorjahreszeitraum.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 23.02.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,58 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Airbnb-Aktie, American Airlines-Aktie & Co. unter Druck: Analysten sorgen für Kursbeben bei US-Reisewerten

Bernstein-Analysten: Polygon-Blockchain wird Web3-Gewinner

Airbnb-Aktie dennoch unter Druck: Vermietern soll Einstieg erleichtert werden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock