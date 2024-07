Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Montagnachmittag im Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Airbnb gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 147,43 USD.

Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 147,43 USD. Zwischenzeitlich weitete die Airbnb-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 147,14 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 148,14 USD. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 99.252 Aktien.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 170,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 15,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 28.10.2023 auf bis zu 113,24 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Airbnb-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Airbnb veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 2,14 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 17,82 Prozent gesteigert.

Die Airbnb-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.07.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 4,53 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

