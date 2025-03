Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Airbnb gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 129,40 USD.

Die Airbnb-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 129,40 USD. Die Airbnb-Aktie legte bis auf 130,65 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 129,99 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 207.151 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,00 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,38 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 110,40 USD. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 14,68 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Airbnb 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 13.02.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 USD. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,48 Mrd. USD – ein Plus von 11,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 2,22 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

