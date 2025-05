Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Nachmittag fester

Airbnb im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Airbnb. Im NASDAQ-Handel gewannen die Airbnb-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 124,27 USD. Den Tageshöchststand markierte die Airbnb-Aktie bei 125,50 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 124,85 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 67.789 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Bei 163,92 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 99,89 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 19,62 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Airbnb-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 01.05.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,25 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 2,27 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,22 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,43 Prozent gesteigert.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,24 USD fest.

